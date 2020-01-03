"Реал" близок к покупке бразильского хавбека

"Реал" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу хавбека Рейньера.

Как сообщает El Chiringuito TV, "сливочные" практически договорились о покупке 17-летнего бразильца, однако, скорее всего, он будет отправлен в "Кастилью".

Отмечается, что стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро, а в его услугах также заинтересованы "Барселона" и "Манчестер Сити".

Кроме того, согласно регламенту Ла Лиги, "Реал" может иметь в составе трех футболистов без гражданства Евросоюза и это Эдер Милитао, Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. Таким образом, "Реал" пока не может зарегистрировать игрока.

В прошедшем сезоне Рейньер провел 15 игр, забил 6 голов и отдал два ассиста.

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