"Реал" близок к покупке бразильского хавбека
"Реал" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу хавбека Рейньера.
Как сообщает El Chiringuito TV, "сливочные" практически договорились о покупке 17-летнего бразильца, однако, скорее всего, он будет отправлен в "Кастилью".
Отмечается, что стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро, а в его услугах также заинтересованы "Барселона" и "Манчестер Сити".
Кроме того, согласно регламенту Ла Лиги, "Реал" может иметь в составе трех футболистов без гражданства Евросоюза и это Эдер Милитао, Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. Таким образом, "Реал" пока не может зарегистрировать игрока.
В прошедшем сезоне Рейньер провел 15 игр, забил 6 голов и отдал два ассиста.
Читайте также: "Реал" интересуется тремя игроками "Лилля". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Европейские топ-клубы предлагают новый формат клубного чемпионата мира
-
"Локомотив" ищет замену Семину
-
"Вальядолид" и "Леганес" поделили очки в матче Примеры
-
Тер Штеген не успевает восстановиться к матчу с "Эспаньолом"
-
Футболист "Генгама" погиб в ДТП
-
"Реал" стал самым популярным клубом мира в соцсетях в 2019 году
-
"Интер" готов подписать Эриксена в январе
-
Пентек отклонил предложения от двух клубов
-
Футболисты "Манчестер Юнайтед" ожидают ухода Погба
-
15
Усманов не исключает возможности финансирования клуба АПЛ
-
"Реал" близок к покупке бразильского хавбека
-
Полузащитник "Краснодара" отправился в аренду в "Младу Болеслав"
-
Клопп вновь выразил недовольство календарем АПЛ
-
"Реал" назвал заявку на матч с "Хетафе"
-
3
"Тоттенхэм" назвал диагноз Кейна
-
"Тоттенхэм" интересуются защитником "Норвича" Ааронсом и Мукиеле из "РБ Лейпциг"
-
Чемберс обратился к болельщикам "Арсенала", которые поддержали его после травмы
-
Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за "Милан"
-
1
Диего Симеоне: "Лемар не оправдал ожиданий"
-
Гвардиола рассказал, что Ляпорт вернулся к тренировкам с "Ман Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|18
|10