"Реал" близок к покупке игрока сборной Португалии

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"Реал" близок к покупке игрока сборной Португалии

Защитник "Бенфики" Рубен Диаш близок к переходу в "Реал".

Как сообщает Sport.es, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Сумма отступных за 22-летнего португальца составляет 60 миллионов евро, однако "сливочные" попытаются сбить цену.

Также, возможно, "Реал" включит в сделку своего нападающего Рауля де Томаса.

В минувшем сезоне Диаш провел 54 игры, в которых отметился четырьмя голами и тремя ассистами.

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