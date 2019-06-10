"Реал" близок к покупке игрока сборной Португалии
Защитник "Бенфики" Рубен Диаш близок к переходу в "Реал".
Как сообщает Sport.es, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Сумма отступных за 22-летнего португальца составляет 60 миллионов евро, однако "сливочные" попытаются сбить цену.
Также, возможно, "Реал" включит в сделку своего нападающего Рауля де Томаса.
В минувшем сезоне Диаш провел 54 игры, в которых отметился четырьмя голами и тремя ассистами.
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