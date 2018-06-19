"Реал" близок к покупке украинского вратаря
"Реал" хочет купить вратаря "Зари" Андрея Лунина, сообщают украинские СМИ.
По сведениям источника, королевский клуб уже согласовал трансфер голкипера за девять миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 4,4 миллиона за счет бонусов. В четверг Лунин должен прибыть в Мадриде на медобследование.
Стоит отметить, что "Реал" собирается отдать украинца в аренду на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что 19-летним Луниным также интересуются "Ливерпуль", "Интер", "Наполи", "Ювентус" и "Арсенал".
Не пропустите: "Реал" определился с главной альтернативой Алиссону. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в Казани
-
Россия и Уругвай вышли в плей-офф ЧМ-2018
-
Уругвай минимально переигрывает Саудовскую Аравию и выходит в плей-офф
-
Гимн невезению: Сборная Марокко катком прошлась по Португалии, но все равно проиграла
-
Седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 20 июня
Лента новостей
-
Иран - Испания - 0:1 (обзор)
-
Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"
-
Евссев будет работать в "Анжи"
-
"Лацио" намерен подписать игрока "Шахтера"
-
Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в Казани
-
Арбитр отменил гол Ирана в ворота Испании после видеоповтора
-
"Интер" обменяет двух игроков на Наингголана
-
Зарплата Лопетеги в "Реале" будет намного больше, чем в сборной Испании
-
Испания открыла счет в матче с Ираном
-
Стала известна дата перехода в "Реал" украинского вратаря
-
Тренер сборной Англии получил травму перед матчем с Панамой
-
Хавбек ЦСКА пропустит полгода из-за травмы
-
Испания не сумела забить Ирану в первом тайме матча ЧМ-2018
-
Тренер сборной Уругвая назвал матч с Россией вопросом жизни и смерти
-
"Тоттенхэм" хочет купить гвинейца из итальянского топ-клуба
-
"Удинезе" шокирован "Наполи" и "Рому" ценой на молодого вратаря
-
"Наполи" предложит за Доннарумму своего основного игрока
-
Саудовская Аравия установила антирекорд Чемпионатов Мира
-
Суарес удивлен результатом матча Уругвай - Саудовская Аравия
-
Сборной России приготовили особый приз в честь выхода команды в плей-офф ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20