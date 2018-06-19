"Реал" близок к покупке украинского вратаря

Теги реал мадридзаря луганскандрей лунин

"Реал" близок к покупке украинского вратаря

"Реал" хочет купить вратаря "Зари" Андрея Лунина, сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, королевский клуб уже согласовал трансфер голкипера за девять миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 4,4 миллиона за счет бонусов. В четверг Лунин должен прибыть в Мадриде на медобследование.

Стоит отметить, что "Реал" собирается отдать украинца в аренду на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что 19-летним Луниным также интересуются "Ливерпуль", "Интер", "Наполи", "Ювентус" и "Арсенал".

Не пропустите: "Реал" определился с главной альтернативой Алиссону. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов