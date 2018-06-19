"Реал" близок к покупке украинского вратаря

"Реал" хочет купить вратаря "Зари" Андрея Лунина, сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, королевский клуб уже согласовал трансфер голкипера за девять миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 4,4 миллиона за счет бонусов. В четверг Лунин должен прибыть в Мадриде на медобследование.

Стоит отметить, что "Реал" собирается отдать украинца в аренду на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что 19-летним Луниным также интересуются "Ливерпуль", "Интер", "Наполи", "Ювентус" и "Арсенал".

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