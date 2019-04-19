"Реал" близок к приобретению Йовича
Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском "Реале", сообщает AS.
По сведениям издания, клубы практически согласовали трансфер 21-летнего серба.
Ожидается, что "бланкос" заплатят за перспективного форварда 50-60 миллионов евро.
В текущем сезоне Йович сыграл за "Айнтрахт" 41 матч, забил 25 голов и сделал 7 ассистов.
В среду "орлы" выкупили футболиста у "Бенфики" за 7 миллионов евро.
Не пропустите: Ривалдо хочет, чтобы Неймар перешёл в "Барселону" или "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Сарри: "Я не хочу играть в финале Лиги Европы"
-
Рауль включил Нойера, Роналду и Месси в свою команду мечты
-
Маркизио высказался о вылете "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
-
"Реал" близок к приобретению Йовича
-
"Зенит" добивается санкций против "Ростова"
-
МЛС объявила о расширении лиги до 30 команд
-
Прогнозы на главные матчи выходных
-
Давид Луис сфотографировался со своим двойником из "Славии"
-
"Арсенал" интересуется хавбеком "Хоффенхайма"
-
Сане и Жезус хотят уйти из "Манчестер Сити"
-
Филипе Луис сделал выбор между "Барселоной" и "Боруссией"
-
"Челси" стал вторым клубом АПЛ, забившим 100 голов в текущем сезоне
-
"Интер" намерен переманить лидера "Ромы"
-
Ривалдо хочет, чтобы Неймар перешёл в "Барселону" или "Реал"
-
"Тоттенхэм" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Влашич назвал кумира детства
-
Моуринью дал оценку игре де Лигта
-
Впервые в карьере Сарри вышел в полуфинал еврокубкового турнира
-
Почеттино назвал самый счастливый момент в тренерской карьере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер Бремен
|29
|46
|8
|Байер Леверкузен
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц 05
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|29
|28
|15
|Шальке
|29
|27
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14