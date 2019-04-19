"Реал" близок к приобретению Йовича

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"Реал" близок к приобретению Йовича

Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском "Реале", сообщает AS.

По сведениям издания, клубы практически согласовали трансфер 21-летнего серба.

Ожидается, что "бланкос" заплатят за перспективного форварда 50-60 миллионов евро.

В текущем сезоне Йович сыграл за "Айнтрахт" 41 матч, забил 25 голов и сделал 7 ассистов.

В среду "орлы" выкупили футболиста у "Бенфики" за 7 миллионов евро.

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