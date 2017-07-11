"Реал" близок к смене трансферных приоритетов

Теги реал мадридкилиан мбаппепсжмонакоэден азарчелси

"Реал" близок к смене трансферных приоритетовМадридский "Реал" может отказаться от приобретения форварда "Монако" Килиана Мбаппе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб уже практически смирился с тем, что ему будет сложно соперничать за 18-летнего нападающего монегасков с французским ПСЖ, представители которого уже дважды встретились с окружением футболиста. Ввиду этого, "сливочные" намерены переключить свое внимание на вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Напомним, Модрич прокомментировал вероятный уход из "Реала" Мораты. | soccernews.ru

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