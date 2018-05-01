Мадридский "Реал" близок к уникальному достижению, сообщает официальный сайт УЕФА.

Так, "сливочные" могут стать первой командой, которой удалось выдать серию из трёх подряд финалов Кубка/Лиги Чемпионов во второй раз в своей истории.

Ранее королевский клуб выходил в финал Кубка Чемпионов в период с 1956 по 1960 год.

Также трижды подряд в решающем матче самого престижного еврокубкового турнира удавалось играть "Бенфике", "Аяксу", "Баварии", "Ювентусу" и "Милану".

Напомним, что сегодня "Реал" сразится за путёвку в финал Лиги Чемпионов с мюнхенской "Баварией". | http://soccernews.ru