"Реал" близок к уникальному достижению
Мадридский "Реал" близок к уникальному достижению, сообщает официальный сайт УЕФА.
Так, "сливочные" могут стать первой командой, которой удалось выдать серию из трёх подряд финалов Кубка/Лиги Чемпионов во второй раз в своей истории.
Ранее королевский клуб выходил в финал Кубка Чемпионов в период с 1956 по 1960 год.
Также трижды подряд в решающем матче самого престижного еврокубкового турнира удавалось играть "Бенфике", "Аяксу", "Баварии", "Ювентусу" и "Милану".
Напомним, что сегодня "Реал" сразится за путёвку в финал Лиги Чемпионов с мюнхенской "Баварией". | http://soccernews.ru
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