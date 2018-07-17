"Реал" близок к важному трансферу игрока "Челси"

Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа перейдет в "Реал", сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, клубы близки к достижению договоренности. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро. Куртуа уже согласовал с "Реалом" личный контракт до лета 2022 года.

В минувшем сезоне 26-летний Куртуа провел за "Челси" 46 матчей и пропустил 47 голов.

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