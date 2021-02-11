"Реал" вынужден выбирать между двумя звездными форвардами

"Реал" выбрал основную цель на летнее трансферное окно, сообщает As.

"Королевский клуб" давно следит за двумя звездными нападающими: Эрлингом Холандом из дортмундской "Боруссии" и Килианом Мбаппе из ПСЖ. "Реал" хотел бы заполучить обоих, но финансовое положение клуба в условиях пандемии позволит подписать только одного из них, заявил журналист Хосе Педрероль в эфире El Chiringuito.

Трансфер Холанда сейчас более реален. Цена на него может быть выше, но затраты на его контракт позволят нивелировать разницу с трансфером Мбаппе. Дело в том, что 20-летний норвежец по нынешнему соглашению с "Боруссией" получает около 8 млн евро в год, в то время как француз в ПСЖ - более 22 млн евро.

Отмечается, что оба игрока не против играть в футболке "сливочных". В контракте Холанда даже есть пункт, по которому его отпустят, если он захочет сменить клуб. Однако опция может быть активирована только в 2022 году. Правда, в этом сезоне, немецкий клуб испытывает финансовые трудности и продажа форварда может улучшить положение вещей.

По Мбаппе иная ситуация. Руководство парижан сделало нападающему предложение обновить контракт с повышением зарплаты. "Реал" условия ПСЖ повторить не готов. Таким образом, у Мадрида есть два варианта: или француз отказывается подписать новый договор с ПСЖ, либо парижане согласятся на продажу, чтобы получить средства на покупку Месси.