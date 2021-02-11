"Реал" вынужден выбирать между двумя звездными форвардами

Теги эрлинг холандреал мадридкилиан мбаппетрансферы

"Реал" вынужден выбирать между двумя звездными форвардами"Реал" выбрал основную цель на летнее трансферное окно, сообщает As. 

"Королевский клуб" давно следит за двумя звездными нападающими: Эрлингом Холандом из дортмундской "Боруссии" и Килианом Мбаппе из ПСЖ. "Реал" хотел бы заполучить обоих, но финансовое положение клуба в условиях пандемии позволит подписать только одного из них, заявил журналист Хосе Педрероль в эфире El Chiringuito.

Трансфер Холанда сейчас более реален. Цена на него может быть выше, но затраты на его контракт позволят нивелировать разницу с трансфером Мбаппе. Дело в том, что 20-летний норвежец по нынешнему соглашению с "Боруссией" получает около 8 млн евро в год, в то время как француз в ПСЖ - более 22 млн евро.

Отмечается, что оба игрока не против играть в футболке "сливочных". В контракте Холанда даже есть пункт, по которому его отпустят, если он захочет сменить клуб. Однако опция может быть активирована только в 2022 году. Правда, в этом сезоне, немецкий клуб испытывает финансовые трудности и продажа форварда может улучшить положение вещей. 

По Мбаппе иная ситуация. Руководство парижан сделало нападающему предложение обновить контракт с повышением зарплаты. "Реал" условия ПСЖ повторить не готов. Таким образом, у Мадрида есть два варианта: или француз отказывается подписать новый договор с ПСЖ, либо парижане согласятся на продажу, чтобы получить средства на покупку Месси.

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