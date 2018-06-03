"Реал" близок к выигрышу очередной гонки у "Барселоны" за перспективного игрока

Мадридский "Реал" близок к подписанию полузащитнику севильского "Бетиса" Фабиана Руиса, на которого также претендует каталонская "Барселона".

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб серьезно продвинулся в переговорах с 22-летним хавбеком по его будущему трансферу. За него "сливочные" готовы заплатить 30 миллионов евро, прописанные в качестве суммы отступных в контракте игрока с "зелено-белыми".

В завершившемся сезоне Руис забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Бетис".

Напомним, "Реал" объявил цену на Роналду. | soccernews.ru