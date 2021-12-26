"Реал" больше не интересуется Погба

Теги манчестер юнайтедреал мадридполь погба

"Реал" больше не интересуется ПогбаФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Будущее французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остается неопределенным. Контракт хавбека с "красными дьяволами" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Как сообщает издание Marca, мадридский "Реал" больше не заинтересован в подписании француза. Отмечается, что королевский клуб не станет подписывать Погба даже бесплатно.

Ранее сообщалось, что в подписании игрока на правах свободного агента заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне АПЛ Погба сыграл 9 матчей, в которых сумел отличиться 7 результативными передачами.

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