"Реал" будет бороться за Погба до закрытия трансферного окна
Мадридский "Реал" не намерен выходить из гонки за полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.
Как сообщает AS, королевский клуб будет пытаться купить звёздного француза вплоть до закрытия трансферного окна.
Напомним, что сейчас стороны не могут согласовать сумму сделки. "Красные дьяволы" оценивают 26-летнего хавбека в 170 миллионов евро, а "бланкос" не собираются столько платить за игрока.
Трансферное окно в Испании закрывается 2 сентября, а вот в Англии дедлайн наступит уже 8 августа.
Не пропустите: Райола пытается заставить "Реал" активизироваться в переговорах по Погба. | http://soccernews.ru
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