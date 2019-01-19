"Реал" будет добиваться скидки по трансферу Азара

Мадридский "Реал" будет добиваться скидки по трансферу вингера "Челси" Эдена Азара, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб считает нецелесообразным платить 100 миллионов евро за футболиста, у которого остаётся всего один год по контракту.

Однако "синие" не планируют идти на уступки. Директор клуба Марина Грановская намерена выручить от продажи бельгийца максимально возможную сумму.

Напомним, что Азар отказывается продлевать соглашение с "Челси", которое истекает в 2020 году. Фланговый нападающий хочет летом перебраться в "Реал".

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