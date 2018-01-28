"Реал" будет готов обменять Роналду на Азара

Мадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с лондонским "Челси", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб будет готов отпустить в стан "аристократов" своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду ради того, чтобы в обратном направлени получить вингера Эдена Азара. В стане же чемпиона Англии рассчитывают сохранить свою главную звезду, но в случае отсутствия возможности сделать это, намерены заполучить в обмен на бельгийца другого игрока "сливочных" - Марко Асенсио.

Напомним, Роналду взвешивает свой возможный переход в стан английского гранда. | soccernews.ru