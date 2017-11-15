"Реал" будет готов повторить мировой трансферный рекорд

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"Реал" будет готов повторить мировой трансферный рекордМадридский "Реал" будет готов повторить мировой трансферный рекорд, информирует El Chiringuito.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает возможность приобретения вингера французского ПСЖ Неймара. И в случае, если бразилец изъявит желание покинуть парижан, королевский клуб будет готов заплатить за него 222 миллиона евро - именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста.

Напомним, Альба не верит в переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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