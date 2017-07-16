"Реал" будет готов расстаться с Моратой при одном условии

Теги реал мадридмонакоальваро моратакилиан мбаппе

"Реал" будет готов расстаться с Моратой при одном условииМадридский "Реал" будет готов расстаться со своим форвардом Альваро Моратой при одном условии, информирует испанская пресса.

Так, "сливочные" рассчитывают расстаться с 24-летним нападающим только в том случае, если клубу удастся заполучить Килиана Мбаппе из "Монако". При этом в случае необходимости "Реал" вполне будет готов провернуть оба перехода в последний день летнего трансферного окна.

Напомним, Бонуччи зовет Морату в "Милан". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов