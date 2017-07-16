"Реал" будет готов расстаться с Моратой при одном условии

Мадридский "Реал" будет готов расстаться со своим форвардом Альваро Моратой при одном условии, информирует испанская пресса.

Так, "сливочные" рассчитывают расстаться с 24-летним нападающим только в том случае, если клубу удастся заполучить Килиана Мбаппе из "Монако". При этом в случае необходимости "Реал" вполне будет готов провернуть оба перехода в последний день летнего трансферного окна.

Напомним, Бонуччи зовет Морату в "Милан". | soccernews.ru