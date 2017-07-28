"Реал" будет готов включиться в гонку за Дибалой

Теги ювентусбарселонареал мадридпауло дибала

"Реал" будет готов включиться в гонку за ДибалойМадридский "Реал" не исключает возможности приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб вполне будет готов побороться за 23-летнего нападающего, если он изъявит желание сменить команду. При этом "сливочные" намерены не допустить перехода ведущего игрока "старой сеньоры" в каталонскую "Барселону", которая уже давно следит за аргентинцем.

Напомним, Дибала высказался о своем будущем. | soccernews.ru

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