"Реал" будет готов включиться в гонку за Дибалой

Мадридский "Реал" не исключает возможности приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб вполне будет готов побороться за 23-летнего нападающего, если он изъявит желание сменить команду. При этом "сливочные" намерены не допустить перехода ведущего игрока "старой сеньоры" в каталонскую "Барселону", которая уже давно следит за аргентинцем.

Напомним, Дибала высказался о своем будущем. | soccernews.ru