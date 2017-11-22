"Реал" будет готов заплатить 100 миллионов евро за Гризманна

Теги реал мадридатлетико мадридзинедин зиданантуан гризманн

"Реал" будет готов заплатить 100 миллионов евро за ГризманнаМадридский "Реал" будет готов заплатить 100 миллионов евро за форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, королевский клуб в лице главного тренера команды Зинедина Зидана заинтересован в подписании 26-летнего форварда "матрасников", поэтому руководство "сливочных" не пожалеет заплатить за француза сумму, прописанную в качестве клаусулы в его контракте.

Напомним, "Барселона" планирует включить в сделку по Гризманну своего хавбека. | soccernews.ru

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