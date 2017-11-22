"Реал" будет готов заплатить 100 миллионов евро за Гризманна

Мадридский "Реал" будет готов заплатить 100 миллионов евро за форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, королевский клуб в лице главного тренера команды Зинедина Зидана заинтересован в подписании 26-летнего форварда "матрасников", поэтому руководство "сливочных" не пожалеет заплатить за француза сумму, прописанную в качестве клаусулы в его контракте.

Напомним, "Барселона" планирует включить в сделку по Гризманну своего хавбека. | soccernews.ru