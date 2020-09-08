"Реал" будет играть с чемпионскими нашивками на футболках

Теги реал мадрид

"Реал" будет играть с чемпионскими нашивками на футболках

Мадридский "Реал" в новом сезоне чемпионата Испании будет играть с чемпионскими нашивками на футболках, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Королевский клуб впервые в истории будет играть с такими нашивками, которые были введены в 2018 году. Последние два сезона с нашивками играла "Барселона", которая становилась чемпионом в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

В новых футболках "Реал" впервые сыграет 20 сентября в матче Ла Лиги с "Реалом Сосьедад".

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