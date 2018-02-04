"Реал" будет прописывать отступные в размере 30 миллионов евро за игроков академии
Мадридский "Реал" пересмотрит систему контрактов со своими воспитанниками, сообщает издание Marca.
По сведениям издания, в контракте каждого молодого игрока будут увеличены отступные до 30 миллионов евро. При этом клаусула наиболее одаренных игроков может составлять до 60 миллионов. Впрочем зарплата игроков увеличена не будет. Сейчас юные футболисты получают не более 250 тысяч евро в год.
Таким образом королевский клуб надеется удержать воспитанников в команде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|58
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|49
|3
|Валенсия
|22
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Жирона
|22
|31
|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|21
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
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|Малага
|21
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