"Реал" будет прописывать отступные в размере 30 миллионов евро за игроков академии

Мадридский "Реал" пересмотрит систему контрактов со своими воспитанниками, сообщает издание Marca.

По сведениям издания, в контракте каждого молодого игрока будут увеличены отступные до 30 миллионов евро. При этом клаусула наиболее одаренных игроков может составлять до 60 миллионов. Впрочем зарплата игроков увеличена не будет. Сейчас юные футболисты получают не более 250 тысяч евро в год.

Таким образом королевский клуб надеется удержать воспитанников в команде.

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