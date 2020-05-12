"Реал" будет проводить домашние матчи на клубной базе

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"Реал" будет проводить домашние матчи на клубной базе

Мадридский "Реал" получил разрешение Королевской испанской футбольной федерации о проведении домашних матчей на клубной базе в Вальдебебасе, сообщает AS.

По сведениям издания, такое решение приняло руководство королевского клуба в связи с предстоящей реконструкцией стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании может быть возобновлен в июне. Все матчи пройдут без зрителей. Лига Чемпионов может возобновиться в августе.

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