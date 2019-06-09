"Реал" будет тренироваться в форме, которая сделана из переработанного пластика

Теги реал мадрид

"Реал" будет тренироваться в форме, которая сделана из переработанного пластика

Мадридский "Реал" показал новую тренировочную форму, которая изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.

В разработке форме поучаствовала компания Parley for the Oceans, занимающаяся защитой мирового океана от загрязнения пластиком.

Производитель формы Adidas использовал для изготовления формы также пластиковые пакеты, которые было выловлены в прибрежных водах.

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