"Реал" был близок к приобретению Коутиньо

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"Реал" был близок к приобретению КоутиньоВ 2008-м году мадридский "Реал" был близок к приобретению тогда еще полузащитника бразильского "Васко да Гама" Филиппе Коутиньо.

Об этом, как информирует Mirror, рассказал бывший технический директор королевского клуба Мигель Анхель Португал. В частности, он сообщил: "Уже тогда Коутиньо восхищал игрой в "Васко да Гама", он входил в сферу интересов нашего клуба. Все сообщения о нем были благоприятными и выглядели многообещающими. В итоге было принято решение подписать его в "Реал". Я лично отправился в Рио-де-Жанейро, чтобы посмотреть, как он тренируется и играет, поговорить с его родителями и, конечно же, договориться о его переходе в наш клуб.

Все шло хорошо, и все было идеально, и казалось, что клуб будет работать над этим трансфером, но когда я вернулся из Бразилии, я обнаружил, что меня ждет сюрприз. Президент Рамон Кальдерон сказал мне, что мы подписали Алипио - 16-летнего парня, которого они нашли в "Рио Аве", и которого скауты считали очень интересным игроком. По той же цене, которую "Реал" заплатил за Алипио, а это 2,5 миллиона евро, мы могли бы вместо него подписать его соотечественника".

Напомним, игроки "Барселоны" уже отмечают подписание Коутиньо. | soccernews.ru

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