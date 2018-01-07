"Реал" был готов перебить предложение "Барселоны" по Коутиньо
Мадридский "Реал" был готов перебить предложение каталонской "Барселоны" по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.
Как информирует El Mundo Deportivo, королевский клуб на этой неделе через своих посредников связался с 25-летним хавбеком "красных", чтобы убедить того перебраться в свой стан. При этом за бразильца "сливочные" были готовы выложить 200 миллионов евро. Однако сам Коутиньо отказался от возможного переезда в Мадрид.
Напомним, "Барселона" определилась с датой презентации Коутиньо. | soccernews.ru
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