"Реал" был лучшим клубом Европы рекордное количество дней

Мадридский "Реал" был лучшим клубом Европы на протяжении 1099 год. Этот срок стал самым продолжительным в истории современного футбола.

Напомним, первый трофей Лиги чемпионов из трех подряд "королевский клуб" завоевал 28 мая 2016 года, обыграв "Атлетико" (1:1; 5:3 - пенальти).

Сегодня, 1 июня, состоится финальный матч турнира между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". "Реал" потеряет статус действующего победителя Лиги чемпионов.

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