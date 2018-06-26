"Реал" был заинтересован в подписании Коутиньо

Теги филиппе коутиньоинтер миланреал мадридваско да гама

"Реал" был заинтересован в подписании КоутиньоВ 2008-м году мадридский "Реал" был заинтересован в подписании тогда еще полузащитника "Васко да Гама" Филиппе Коутиньо.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, рассказал бывший спортивный директор миланского "Интера" Марко Бранка. В частности, он сообщил: "Я отправился в Бразилию, чтобы увидеть игрока "Васко": Коутиньо тогда было 16, и поэтому мы не могли его купить. Мы договорились с президентом бразильского клуба о его переходе в "Интер" два года спустя. Мне удалось опередить "Реал". Это был первый раз, когда мы потратили столько денег на 16-летнего парня. Мы видели, что это не ошибка. Он - отличный игрок и очень хороший парень".

Напомним, Лопетеги рассматривает три кандидатуры на укрепление центра поля "Реала". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас 38 80
2 Сантос 38 71
3 Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс 38 55
8 Понте Прета 38 53
9 Гремио 38 53
10 Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро 38 51
13 Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба 38 46
16 Витория 38 45
17 Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов