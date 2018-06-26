"Реал" был заинтересован в подписании Коутиньо

В 2008-м году мадридский "Реал" был заинтересован в подписании тогда еще полузащитника "Васко да Гама" Филиппе Коутиньо.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, рассказал бывший спортивный директор миланского "Интера" Марко Бранка. В частности, он сообщил: " Я отправился в Бразилию, чтобы увидеть игрока "Васко": Коутиньо тогда было 16, и поэтому мы не могли его купить. Мы договорились с президентом бразильского клуба о его переходе в "Интер" два года спустя. Мне удалось опередить "Реал". Это был первый раз, когда мы потратили столько денег на 16-летнего парня. Мы видели, что это не ошибка. Он - отличный игрок и очень хороший парень ".

Напомним, Лопетеги рассматривает три кандидатуры на укрепление центра поля "Реала". | soccernews.ru