"Реал" - "Челси" - 5:4 (видеообзор матча легенд)

Мадридский "Реал" в благотворительном матче обыграл лондонский "Челси" со счетом 5:4. В составе обеих команд на поле вышли клубные легенды.

Победу королевскому клубу принесли Рауль и Фернандо Морьентес, которые сделали по дублю, а также гол Кристиана Карамбе. У лондонцев отличились Андрей Шевченко, Густаво Пойет, Вильям Галлас и Флоран Малуда.

Видео: "Реал" - "Челси"

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