"Реал" - "Челси": чего ждать от матча создателей Суперлиги в полуфинале Лиги Чемпионов?

Неделю назад "Реал" и "Челси" вынесли, как казалось, смертный приговор Лиге Чемпионов, объявив о создании Суперлиги, а теперь оба клуба борются за выход в финал этого турнира. Руководство мадридцев до сих пор не отказалось от идеи закрытого первенства для грандов, а вот лондонцы одними из первых вышли из проекта – давление правительства и угрозы исключить команду из АПЛ и текущего розыгрыша еврокубков сделали свое дело. Таким образом, сегодняшний полуфинал можно назвать концептуальным – "сливочным" желательно выиграть ЛЧ, чтобы побольнее уколоть УЕФА, а "аристократы" должны оправдать ставку на нынешнюю ЛЧ и смыть хейт сообщества. Впрочем, это все лирика, а по факту имеем противостояние между очень интересными коллективами. "Реал" в нынешнем сезоне проявил себя в роли короля больших матчей и тактического хамелеона – Зинедин Зидан под каждого топ-соперника подбирал особую модель игры, подстраиваясь под слабости соперника. Команда экспериментировала с системами прессинга и фальшивыми позициями, что вылилось в двойные победы над "Барселоной", "Интером" и "Аталантой", набор четырех очков с "Атлетико" и "Боруссией" (М), победу над "Севильей" и эффектный проход "Ливерпуля" в четвертьфинале ЛЧ. Кроме того, "бланкос" продолжают реальную борьбу за чемпионство в Ла Лиге.

Правда, в последнее время "Реал" начал пробуксовывать. После триумфа над "Барселоной" мадридцы провели четыре матча, разгромив Кадис и трижды сыграв на 0:0 – и если выездную ничью с "Ливерпулем" можно занести в актив, то "ноли" с "Хетафе" и "Бетисом" поразили очень мрачным футболом в исполнении "сливочных". Впрочем, этому можно найти объяснение: у команды был очень тяжелый календарь (три топ-матча за восемь дней), а травмы и коронавирус выкосили основу – Зинедин Зидан потерял Менди, Вальверде, Васкеса, Рамоса, Крооса и Варана. Тони и Рафа уже восстановились от повреждений, а теперь к ним присоединился еще и Азар. В целом, футбол "Реала" после выезда на "Энфилд" нельзя назвать провальным. У мадридцев просела динамика, а отсутствие группы лидеров бросается в глаза, однако структурно "бланкос" все равно выглядели целостно и продуманно. При этом важно, что в течение четырех матчей команда не пропускает голов – это идеальный расклад для матча против сухого стиля "Челси" с его расточительными нападающими. Явные минусы в игре испанцев найти трудно – возможно, у них могла бы быть лучше реализация, но критического провисания по этому показателю "Реал" не демонстрирует. Словом, лондонцам выпал максимально сложный соперник.

"Челси" в свою очередь является темной лошадкой текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. Пока никто не знает реальный уровень "аристократов": под руководством Томаса Тухеля команда выбила "Атлетико", который весной оступается в каждом втором поединке, а в четвертьфинале лондонцы прошли "Порту" – причем дома они проиграли. В Англии же коллектив полнится контрастами: с одной стороны, "пенсионеры" минимально побеждают "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а с другой – крупно проигрывают "Вест Бромвичу" (2:5) и расписывают ничью с "Брайтоном" (0:0). Главной "изюминкой" "Челси" выступает его "сухой" стиль со ставкой на контроль мяча. Лондонцы с помощью него и обороняются, и атакуют, и регулируют темп встречи – в этом заключается и сила, и слабость команды. "Аристократов" легко прочитать тактически, а ставка на владение выглядит настолько ультимативной, что страдают другие аспекты игры. В частности, подопечные Томаса Тухеля создают не очень много моментов, а реализует еще меньше – о расточительстве Вернера и компании соцсети уже устали клепать мемы. Впрочем, подобный стиль игры делает "Челси" крайне неудобным коллективом, к которому необходимо подстраиваться – Диего Симеоне, например, так и не смог этого сделать, тактически проиграв оба поединка. В общем, "Челси" под руководством Томаса Тухеля напоминает свои классические версии Лиги Чемпионов. Как и при Роберто Ди Маттео, Аврааме Гранте или Жозе Моуринью, лондонцев трудно назвать главным претендентом на титул, однако при этом они способны переиграть любой топ-клуб – и к ним необходимо подобрать особую тактику. "Реала" сегодня будет очень сложно!

Какой результат ожидать?

"Реал" в матче с "Ливерпулем" сделал ставку на первый матч, устроив избиение, однако вряд ли история повторится. Тогда мадридцам необходимо было все решить сразу, ведь впереди стояло Классико, а на "Энфилде" после него могли возникнуть проблемы – кроме того, слабый центр защиты мерсисайдцев точно должен был сломаться под давлением. С "Челси" такой номер не пройдет – лондонцы навяжут борьбу за центр и будут пытаться держать мяч как можно дольше, сбивая мадридцам ритм и держа их на дистанции. Это они умеют. К тому же их оборону с наскока не ​​прошить. Проблема заключается в том, что "Реал" подобным раскладом не удивить. Выиграть центр поля у полузащиты "бланкос" в принципе очень трудно, но даже в случае его проигрыша мадридцы не должны паниковать – они прекрасно умеют играть вторым номером. К тому же, Зинедин Зидан уже неоднократно демонстрировал умение подстраиваться под соперника прямо по ходу матча. В конце концов, не стоит забывать о слабости "Челси" в завершающей фазе атак и феерическом расточительстве – хотя "сливочные" в последнее время имеют те же проблемы. В таких условиях вероятность ничьей очень высока. Тем более, что в последних 17 матчах во всех турнирах "Реал" не знал поражений, а "Челси" не проиграл в десяти выездных поединках подряд. При этом Зинедин Зидан и Томас Тухель три из четырех встреч в личном противостоянии свели к ничьей.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников