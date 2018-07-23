"Реал", "Челси" и "Ливерпуль" претендуют на вингера дортмундской "Боруссии"

Мадридский "Реал", лондонский "Челси" и "Ливерпуль" претендуют на вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.

По сведениям Daily Mail, все три гранда европейского футбола оценивают перспективы подписания 19-летнего игрока "шмелей", чей трансфер оценивается в 65-70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пулишич забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Боруссия" повесила ценник на Вайгля. | soccernews.ru