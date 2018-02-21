"Реал", "Челси" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал юношеской Лиги УЕФА

Завершились несколько матчей 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА. Путевки в четвертьфинал получили "Реал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

"Тоттенхэм" - "Монако" - 1:1 (0:1), по пенальти - 3:1

Голы: Алиу, 45 - 0:1, Беннеттс, 50 - 1:1

"Порту" - "Ред Булл" - 3:1 (1:0)

Голы: Бесса, 22 - 1:0, Койта, 68 - 1:1, Лейте, 75 - 2:1, Фиделис, 89 - 3:1

"Атлетико" - "Базель" - 1:0 (0:0)

Гол: Салидо, 83 - 1:0

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0 (1:0)

Голы: Вудбёрн, 11 - 1:0, Камачо, 78 - 2:0

"Бавария" - "Реал" - 2:3 (1:2)

Голы: Баеса, 6 - 0:1, Кон, 21 - 1:1, Лопес, 38 - 1:2, Фейн, 54 - 2:2, Альберто, 74 - 2:3

"Челси" - "Фейеноорд" - 5:2 (3:1)

Голы: Ампаду, 6 - 1:0, Редан, 10 - 2:0, Эль Бучатауи, 15 - 2:1, Рейт, 27 (автогол) - 3:1, Геертруда, 55 (автогол) - 4:1, Сент-Клер, 77 - 5:1, Льюис, 82 - 5:2

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