"Реал", "Челси" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал юношеской Лиги УЕФА
Завершились несколько матчей 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА. Путевки в четвертьфинал получили "Реал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
"Тоттенхэм" - "Монако" - 1:1 (0:1), по пенальти - 3:1
Голы: Алиу, 45 - 0:1, Беннеттс, 50 - 1:1
"Порту" - "Ред Булл" - 3:1 (1:0)
Голы: Бесса, 22 - 1:0, Койта, 68 - 1:1, Лейте, 75 - 2:1, Фиделис, 89 - 3:1
"Атлетико" - "Базель" - 1:0 (0:0)
Гол: Салидо, 83 - 1:0
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0 (1:0)
Голы: Вудбёрн, 11 - 1:0, Камачо, 78 - 2:0
"Бавария" - "Реал" - 2:3 (1:2)
Голы: Баеса, 6 - 0:1, Кон, 21 - 1:1, Лопес, 38 - 1:2, Фейн, 54 - 2:2, Альберто, 74 - 2:3
"Челси" - "Фейеноорд" - 5:2 (3:1)
Голы: Ампаду, 6 - 1:0, Редан, 10 - 2:0, Эль Бучатауи, 15 - 2:1, Рейт, 27 (автогол) - 3:1, Геертруда, 55 (автогол) - 4:1, Сент-Клер, 77 - 5:1, Льюис, 82 - 5:2
Не пропустите: "Реал" не проигрывает 18-й матч подряд в Ла Лиге без Роналду в составе. | http://soccernews.ru
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