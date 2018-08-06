"Реал", "Челси" и "Милан" могут поучаствовать в трехсторонней операции

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"Реал", "Челси" и "Милан" могут поучаствовать в трехсторонней операцииМадридский "Реал", лондонский "Челси" и "Милан" могут поучаствовать в трехсторонней операции, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, вероятный переезд голкипера "аристократов" Тибо Куртуа на "Сантьяго Бернабеу" способен привести к еще двум трансферам - Джанлуиджи Доннаруммы из стана "россонери" на "Стэмфорд Бридж", и Кейлора Наваса из королевского клуба на "Сан-Сиро".

Напомним, Сарри высказался о возможном уходе Куртуа. | soccernews.ru

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