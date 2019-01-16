"Реал" дал ответ "Валенсии" по трансферу форварда

Теги реал мадридваленсиямариано диастрансферы

"Реал" дал ответ "Валенсии" по трансферу форварда

Мадридский "Реал" отказал "Валенсии" в трансфере нападающего Мариано Диаса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "летучие мыши" хотели арендовать футболиста на полгода, но "Реал" отказался расставаться с форвардом.

25-летний Диас перешел в "Реал" прошлым летом из "Лиона" за 21,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за королевский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" может досрочно вернуть Лунина из аренды. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент "Барселоны" назвал имя главного тренера команды на следующий сезон

Президент "Барселоны" назвал имя главного тренера команды на следующий сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов