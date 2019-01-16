"Реал" дал ответ "Валенсии" по трансферу форварда

Мадридский "Реал" отказал "Валенсии" в трансфере нападающего Мариано Диаса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "летучие мыши" хотели арендовать футболиста на полгода, но "Реал" отказался расставаться с форвардом.

25-летний Диас перешел в "Реал" прошлым летом из "Лиона" за 21,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за королевский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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