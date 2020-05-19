"Реал" даст Йовичу ещё один шанс проявить себя

Нападающий Лука Йович останется в мадридском "Реале", утверждает AS.

По сведениям издания, королевский клуб видел альтернативу сербу в лице форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, однако его трансфер, как выяснилось, маловероятен до 2022 года.

В связи с этим в стане "сливочных" решили предоставить 22-летнему футболисту ещё один шанс проявить себя.

Прошлым летом "Реал" купил Йовича за 60 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2025 года. В дебютном сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах. Сейчас игрок восстанавливается после внесуставного перелома пяточной кости правой стопы

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