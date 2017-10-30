"Реал" демонстрирует идентичные результаты с сезоном 2012/2013, когда из клуба был уволен Моуринью

Теги реал мадридзинедин зиданжозе моуринью

"Реал" демонстрирует идентичные результаты с сезоном 2012/2013, когда из клуба был уволен МоуриньюНа сегодняшний день мадридский "Реал" демонстрирует идентичные результаты своим собственным сезона 2012/2013, когда из клуба был уволен Жозе Моуринью.

Как и пять лет назад, в стартовых десяти играх Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана одержали шесть побед при двух ничьих и двух поражениях. В итоге тогда "сливочные" финишировали вторыми в Ла Лиге, что стоило португальскому специалисту места в команде.

Напомним, в "Реале" остались недовольны формой Роналду. | soccernews.ru

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