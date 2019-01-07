"Реал" демонстрирует удручающую результативность в текущем сезоне: Месси и Суарес подтверждают

Мадридский "Реал" демонстрирует удручающую результативность в текущем сезоне, особенно это касается нынешнего розыгрыша Примеры.

Всего в 18 турах чемпионата "сливочные" забили 26 голов. Это меньше, чем у двух нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые в сумме поразили ворота соперников 28 раз.

Отметим, что в активе аргентинца 16 мячей, а на счету уругвайца - 12.

"Барселона" уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. "Реал" идёт на пятом месте с 30 баллами.

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