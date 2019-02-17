"Реал" демонстрирует удручающую статистику в матчах, где Марсело выходил в стартовом составе

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"Реал" демонстрирует удручающую статистику в матчах, где Марсело выходил в стартовом составе

Статистика показывает, что присутствие Марсело в стартовом составе вредит "Реалу".

Как сообщает Mister Chiping, "сливочные" одержали всего одну победу в девяти последних играх, в которых Марсело выходил на поле в стартовом составе. Также "Реал" шесть раз проиграл и два раза сыграл вничью.

Отметим, что в восьми матчах, где вместо Марсело играл Серхио Регилон, "Реал" одержал восемь побед.

В этом сезоне на счету Марсело три забитых мяча и четыре ассиста в 24 играх.

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