"Реал" - "Депортиво" - 7:1 (обзор)

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"Реал" - "Депортиво" - 7:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Реалом" и "Депортиво".

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1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Хетафе 20 27
9 Жирона 20 27
10 Эйбар 19 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 19 11
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