"Реал" добился сокращения дисквалификации Марсело
Дисквалификация защитника "Реала" Марсело была сокращена до одной игры, сообщает As.
Напомним, что футболист был дисквалифицирован на два матча за фол на хавбеке "Леванте" Джефферсоне Лерме.
Таким образом, Марсело пропустит матч с "Реал Сосьедадом".
Читайте также: Официально: Марсело продлит контракт с "Реалом" до лета 2022-го года. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: анонс 7 тура
-
"Зенит" легко расправляется с "Вардаром" в стартовом матче группового раунда Лиги Европы
-
"Локомотив" начал еврокубковый сезон с ничьей в матче против "Копенгагена"
-
Венский разгром: "Милан" крупно обыгрывает "Аустрию"
-
Благодаря ударному второму тайму киевское "Динамо" берет верх над "Шкендербеу"
Лента новостей
-
Манчини: "Во многих аспектах сыграли практически идеально"
-
Бельерин: "Думаю, "Арсенал" - одна из лучших команд в Лиге Европы"
-
"Арсенал" - "Кёльн" - 3:1 (обзор)
-
В непростом поединке на "Эмирейтс" "Арсенал" справляется с "Кельном"
-
Кокорин: "С Месси меня сравнивать рано"
-
"Вардар" - "Зенит" - 0:5 (обзор)
-
"Ницца" и "Реал Сосьедад" крупно побеждают в своих матчах, "Лацио" обыгрывает "Витесс"
-
"Марсель" переиграл "Коньяспор", "Заря" уступила "Эстерсунду"
-
Турнир прогнозов: анонс 7 тура
-
"Зенит" легко расправляется с "Вардаром" в стартовом матче группового раунда Лиги Европы
-
"Стяуа" разгромил "Викторию Плзень", "Црвена Звезда" сыграла вничью с БАТЭ
-
Сольбаккен: "Матч меня порадовал, хотя "Копенгаген" мог создать больше моментов"
-
"Динамо Киев" - "Шкендербеу" - 3:1 (обзор)
-
Гильерме: "Мы сегодня могли больше владеть мячом, и процентом владения я недоволен"
-
Семин: "Очко для нас сегодня - нормальный результат"
-
"Koпeнгaгeн" - "Лoкoмoтив" - 0:0 (обзор)
-
"Aycтpия" - "Mилaн" - 1:5 (обзор)
-
"Аполлон" и "Лион" победителя не выявили, "Аталанта" разгромила "Эвертон"
-
"Хоффенхайм" проиграл "Браге", "Истанбул" сыграл вничью с "Лудогорцем"
-
"Славия" и "Вильярреал" побеждают, "Янг Бойз" делит очки с "Партизаном"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|3
|9
|2
|Реал Сосьедад
|3
|9
|3
|Севилья
|3
|7
|4
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|5
|Леганес
|3
|6
|6
|Атлетико Мадрид
|3
|5
|7
|Реал Мадрид
|3
|5
|8
|Леванте
|3
|5
|9
|Валенсия
|3
|5
|10
|Хетафе
|3
|4
|11
|Жирона
|3
|4
|12
|Сельта Виго
|3
|3
|13
|Вильярреал
|3
|3
|14
|Бетис
|3
|3
|15
|Эйбар
|3
|3
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|3
|1
|17
|Эспаньол
|3
|1
|18
|Малага
|2
|0
|19
|Алавес
|3
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0