"Реал" добился сокращения дисквалификации Марсело

Дисквалификация защитника "Реала" Марсело была сокращена до одной игры, сообщает As.

Напомним, что футболист был дисквалифицирован на два матча за фол на хавбеке "Леванте" Джефферсоне Лерме.

Таким образом, Марсело пропустит матч с "Реал Сосьедадом".

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