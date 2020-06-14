"Реал" добился уверенной победы в первом матче после рестарта сезона

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"Реал" добился уверенной победы в первом матче после рестарта сезона

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Реал" выиграл у "Эйбара" со счетом 3:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Тони Крооса, Серхио Рамоса и Марсело. В составе гостей отличился Педро Бигас.

"Реал" по-прежнему занимает второе место в Примере, отставая от лидирующей "Барселоны" на два очка. "Эйбар" остался на 16-й позиции и опережает зону вылета на два очка.

"Реал" Мадрид – "Эйбар" - 3:1 (3:0)
Голы: Кроос, 4 - 1:0, Рамос, 30 - 2:0, Марсело, 37 - 3:0, Бигас, 60 - 3:1

"Реал": Куртуа, Рамос (Милитао, 61), Марсело, Варан, Карвахаль (Менди, 46), Каземиро, Кроос, Родриго (Бэйл, 61), Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 61), Бензема.

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Рафа Соареш (Бигас, 57), Арбилья, Корреа, Экспосито, Альварес, Орельяна (Леон, 57), Де Бласис, Кристофоро, Кике Гарсия (Энрик, 57).

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