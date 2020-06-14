"Реал" добился уверенной победы в первом матче после рестарта сезона
В матче 28-го тура чемпионата Испании "Реал" выиграл у "Эйбара" со счетом 3:1.
Победу королевскому клубу принесли голы Тони Крооса, Серхио Рамоса и Марсело. В составе гостей отличился Педро Бигас.
"Реал" по-прежнему занимает второе место в Примере, отставая от лидирующей "Барселоны" на два очка. "Эйбар" остался на 16-й позиции и опережает зону вылета на два очка.
"Реал" Мадрид – "Эйбар" - 3:1 (3:0)
Голы: Кроос, 4 - 1:0, Рамос, 30 - 2:0, Марсело, 37 - 3:0, Бигас, 60 - 3:1
"Реал": Куртуа, Рамос (Милитао, 61), Марсело, Варан, Карвахаль (Менди, 46), Каземиро, Кроос, Родриго (Бэйл, 61), Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 61), Бензема.
"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Рафа Соареш (Бигас, 57), Арбилья, Корреа, Экспосито, Альварес, Орельяна (Леон, 57), Де Бласис, Кристофоро, Кике Гарсия (Энрик, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14