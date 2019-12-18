"Реал" добрался до "Камп Ноу", несмотря на акцию протеста возле стадиона

Теги барселонареал мадрид

"Реал" добрался до "Камп Ноу", несмотря на акцию протеста возле стадиона

Мадридский "Реал" прибыл на матч против "Барселоны".

Как сообщает El Chiringuito, автобус "сливочных" добрался до "Камп Ноу" без происшествий, несмотря на то, что возле стадиона проходит массовая акция сторонников независимости Каталонии.

Эль Класико состоится сегодня, 18 декабря, в 22:00 (мск).

Напомним, что это перенесенная игра 10-го тура Примеры, которая не состоялась в октябре из-за беспорядков в Барселоне.

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