"Реал" добрался до рекордной отметки по количеству побед в Примере

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"Реал" добрался до рекордной отметки по количеству побед в Примере

Мадридский "Реал" первым в истории добрался до отметки в 1700 побед в чемпионате Испании.

Юбилейной для королевского клуба стала победа в матче 16-го тура Примеры с "Эспаньолом" (2:0).

Мадридский клуб по количеству побед в испанском чемпионате опережает "Барселону" (1646) и "Атлетико" (1292).

В данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, но отстает от "Барселоны" только по разницей мячей.

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