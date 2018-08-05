"Реал" добыл первую победу на Международном кубке чемпионов, переиграв туринский "Ювентус"

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"Реал" добыл первую победу на Международном кубке чемпионов, переиграв туринский "Ювентус"

Глубокой ночью на воскресенье по московскому времени мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" проводили близ столицы США матч в рамках Международного кубка чемпионов. Для "Старой синьоры" это была последняя встреча на турнире и в случае успеха команда Массимилиано Аллегри выходила на первую строчку турнирной таблицы. "Сливочные" проводили только вторую встречу, но шансов выиграть турнир уже не имели, так как в первый день августа уступили "Манчестер Юнайтед" (1:2).

На этот матч команды выходили со многими ведущими игроками в составах, но не со всеми. К примеру, у испанцев по-прежнему не участвует в играх многолетний капитан команды Серхио Рамос, один из лучших игроков прошедшего ЧМ Лука Модрич, а также Рафаль Варан, Матео Ковачич и Каземиро. У "Ювентуса" в турнире не задействованы такие игроки как Блез Матюиди, Дуглас Коста, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Марио Манджукич и Криштиану Роналду. Разумеется, из-за этого качество футбола в исполнении обоих грандов серьезно страдал.

Первый тайм прошел в относительно спокойном темпе. Ни одна из команд не спешила обострять игру, но так вышло, что на 12-й минуте мяч влетел в ворота Наваса. Канселу получил передачу на левом фланге и выполнил обычный прострел в штрафную соперника, откуда Карвахаль срезал мяч в собственные ворота – 0:1.

Однако гол нисколько не изменил рисунок игры. Да, команды не засиживались в центре поля, проявляя активные действия, но до голевых моментов дело не доходило. А все потому, что игроки допускали много брака, а если атаки и доходили до штрафной, то защитники отлично читали игру.

И все же еще один гол до перерыва состоялся. Гарет Бейл подхватил мяч перед штрафной соперника после ошибки Пьянича, и классно пробил в дальнюю "девятку", без шансов для Щенсны – 1:1.

На второй тайм Хулио Лопетеги сделал ряд замен, одна из которых стала ключевой. Появление на поле Марко Асенсио в прямом смысле слова перевернуло игру. Уже на 47-й минуте полузащитник "Реала" поучаствовал в быстрой атаке своей команды. Новичок "сливочных" Жуниор протащил мяч по левому краю штрафной, затем выдал точный пас на Марко, а тот в касание переправил мяч в сетку – 2:1.

А меньше чем через 10 минут Асенсио довел счет до 3:1 в пользу "Реала". Марко идеально принял мяч на линии штрафной, прошел Бенатиа и точно пробил с ближней дистанции – 3:1.

Затем последовала череда замен, после которой преимущество уже было на стороне "Ювентуса". Практически в каждую из линий Массимилиано Аллегри выпустил свежего игрока, которые сразу добавили в активности.

Однако первым мог отличиться Кьеллини, когда выходил на ударную позицию. Но пробил ветеран туринцев мимо ворот. А затем пришло время блистать новому голкиперу "Реала" Андрею Лунину. Сначала он спас после опасного удара со штрафного от Бернардески, переведя мяч в перекладину. А затем на счету украинского голкипера был еще один сэйв после выстрела все того же Бернардески.

Туринцы хоть и имели игровое преимущество в конце встречи, но хотя бы сократить разницу в счете так и не смогли. В итоге ни одна из команд уже точно не станет победителем турнира. Да и разве это главное?   

"Реал" – "Ювентус" – 3:1

Голы: Карвахаль, 12 – 0:1. Бэйл, 39 – 1:1. Асенсио, 47 – 2:1. Асенсио, 56 – 3:1.

"Реал": Навас (Лунин, 46), Карвахаль (Одриосола, 46), Начо (Эдегор, 77), Регильон, Хавьер (Берналь, 78), Вальверде, Иско (Льоренте, 46), Себальос (Майораль, 65), Кроос (Асенсио, 46), Бэйл (Жуниор, 46), Бензема (Васкес, 46).

"Ювентус": Щенсны (Перин, 63), Сандро, Кьеллини (Барцальи, 72), Де Шильо, Бенатиа (Ругани, 63), Канселу, Маркизио, Пьянич (Фернандес, 72), Бернардески, Хедира (Фаджоли, 46), Фавилли (Перейра, 63).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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