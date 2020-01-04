"Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры

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"Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Реал" на выезде обыграл "Хетафе".

Таким образом, "сливочные" вышли на первое место в чемпионате, обойдя "Барселону" на одно очко. Однако каталонцы свой матч проведут позже.

"Хетафе" - "Реал" 0:3        

Голы: Сория (аг), 34 - 0:1, Варан, 53 - 0:2, Модрич, 90 - 0:3

"Хетафе": Сория, Кукурелья, Джене, Кабрера, Ньом (Ндиайе, 81), Арамбарри, Максимович, Фажр (Молина, 60), Суарес, Анхель Родригес, Мата (Портильо, 80).

"Реал": Куртуа, Милитао, Менди, Карвахаль, Варан, Каземиро, Кроос (Вальверде, 71), Иско (Винисиус Жуниор, 71), Модрич, Бэйл, Бензема (Йович, 81).  

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Mutaloff
Mutaloff

Хорошее возвращение в сезон,игра продолжает налаживаться,наконец-то,Hala Madrid!

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