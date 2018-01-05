"Реал" добыл выездную победу над "Нумансией" в первой встрече 1/8 финала Кубка Испании

Традиционно новый календарный год в Испании начинается со стадии 1/8 финала Кубка Короля. Волей жребия действующему чемпиону Ла Лиги мадридскому "Реалу" в соперники достался представитель низшего дивизиона "Нумансия". Первый поединок проходил на маленьком, но уютном стадионе Лос-Пахаритос, где в последний раз команды встречались почти девять лет назад в рамках национального первенства. На пути к королевскому клубу сорийцы преодолели три этапа, по очереди выбив такие команды, как "Реал" Овьедо", "Спортинг" Хихон и "Малага". "Сливочные" же начали с 1/16 финала, где в двухматчевой дуэли резервным составом справились со скромной "Фцэнлабрадой".

Что касается стартовых составов, то главнокомандующий мадридцев Зинедин Зидан прогнозируемо выставил дубль, который был разбавлен такими исполнителями, как Дани Карвахаль и Асенсио. Кроме того, в этой компании оказался и Гарет Бэйл, продолжающий набирать форму после тяжелой травмы. Любопытно, что всего лишь по два легионера в каждой из команд появились на поле с первых минут. В "Нумансии" – это марокканский голкипер Мунир и сенегальский полузащитник Диаманка. А в стане "Реала", кроме валлийца Бэйля, как легионер значится француз Тео Эрнандес.

Естественно, с первых же минут гости завладели территориальным преимуществом, что правда, темп в матче был задан достаточно невысокий. "Нумансия" дрожала первые десять минут первого тайма, после чего стала чинить сопротивление. Первый опасный момент возник как раз-таки у ворот Касильи. Игиньо Марин на скорости ворвался в штрафную и мощно пробил точно в угол, но мадридскому вратарю удалось спасти свою команду от неминуемого гола.

В целом, весь первый тайм оставил неприятное послевкусие, и виной тому судейство. На 32-й минуте один из защитников "Реала" нарушил правила на форварде хозяев в пределах штрафной площади, но главный судья не решился указать на "точку". А уже через три минуты без колебаний назначил пенальти в ворота "красных" за фол на Лукасе Васкесе, а одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Гарет Бэйл. Нарушение на хавбеке "сливочных" скорее было, чем нет, но фол на нападающем "Нумансии" выглядел не менее очевидным.

С началом второй половины встречи на поле мало что изменилось. Зрители наблюдали достаточно спокойный футбол - "Нумансия" опасалась большими силами ходить вперед, а "Реал" и так все устраивало. Окончательно поединок потерял всяческий интерес за пол часа до финального свистка, когда сорийцы остались в меньшинстве, потому как вторую желтую схлопотал Диаманка. Тем не менее, даже вдесятером "красные" имели возможность уйти от поражения, но после выстрела Переса с центра поля мяч угодил в перекладину.

Под занавес основного времени Лукас Васкес заработал еще один пенальти, который на этот раз реализовал Иско. А еще через две минуты окончательную точку в матче поставил Борха Майораль, ударом головой замкнув передачу с правого фланга.

"Нумансия" – "Реал" Мадрид – 0:3

Голы: Бэйл, 35 (с пенальти) – 0:1, Иско, 89 (с пенальти) – 0:2, Майораль, 90+1 – 0:3

"Нумансия": Мунир, Медина, Кальво, К. Гутьерес, Рипа (Л. Валкарсе, 23 (Матеу, 46)), Ларреа, Сиерра (Перес, 63), Ньето, Диаманка, Милья, Марин

"Реал": Касилья, Карвахаль, Начо, Вальехо, Тео Эрнандес, Льоренте, Себальос (Иско, 74), Васкес, Асенсио (Хакими, 85), Бэйл (Ковачич, 61), Майораль

Удаление: Диаманка (61)

Богдан Архипенко

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