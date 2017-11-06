"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"
Закрывал программу 11-го тура испанской Ла Лиги поединок на "Сантьяго Бернабеу". Действующий чемпион мадридский "Реал" принимал одного из аутсайдеров текущего розыгрыша Примеры "Лас-Пальмас". После двух поражений в Жироне и Лондоне, команде Зинедина Зидана победа была просто необходима. И шансы "сливочных" набрать три очка были довольно высоки, ведь именно они назывались безоговорочными фаворитами встречи.
Однако поединок хозяева начали не очень-то убедительно. За первые полчаса игры мадридский клуб создал один стоящий момент, который, правда, должен был завершаться голом. На 5-й минуте Бензема вышел на свидание с Лисоаином, но переигрывать того не стал, решив пробить. В итоге мяч застрял в теле голкипера "Лас-Пальмаса" и момент был упущен.
Ответ гостей не заставил себя долго ждать. Ошиблись мадридцы в обороне на ровном месте. Справа в чужой штрафной снаряд достался Витоло, который ушел от Кико Касильи и выстрелил в ближний угол. Если бы не Хесус Вальехо, возникший на "ленточке" ворот, быть "Реалу" в роли отыгрывающейся команды.
Этот момент явно озадачил хозяев поля, и они еще какое-то время не решались отправлять в атаку большие силы. Лишь ближе к перерыву "сливочные" заиграли в свой привычный футбол, и у гостей значительно добавилось работы в обороне. На исходе часа игры мог забивать Роналду. Сместившись с правого фланга в центр, Криштиану нанес выстрел в дальний угол. Снаряд угодил в штангу, после чего вылетел за пределы поля. Не менее опасным было и подключение Начо, но отличиться защитнику "сливочных" помешал рикошет.
А вот завершить атаку голом на 41-й минуте "Реалу" ничего не помешало. После подачи с углового Кальери "продлил" полет мяча прямо на голову Каземиро и бразилец ударом головой отправил мяч в правый от себя угол – 1:0. На гол "сливочные" наиграли до перерыва, так что какая-то закономерность в этом была.
А во втором тайме команда Зинедина Зидана вообще не дала сопернику ни единого шанса. Сам же мадридский клуб на классе довел дело до разгрома, хотя мог забить минимум голов пять.
Все началось с великолепного гола Асенсио. В ходе атаки "сливочных" пошла подача с правого фланга в штрафную "Лас-Пальмаса". Кипер команды гостей кулаками отразил сферу в сторону, а Асенсио из-за пределов штрафной нанес сильный удар в левую "девятку". Красавец гол – 2:0!!!
Вскоре мог забивать и Кроос, но на этот раз Лисоаин не сплоховал. А вот когда после паса от Серхио Рамоса на ударную позицию выходил Роналду, казалось, что мячу деваться некуда. Но гол так и не состоялся.
И все же Королевский клуб оформил разгром в этом матче. На 74-й минуте команде Зидана удалась красивая разрезающая атака. Роналду с правого фланга выдал передачу в центр, и Иско с шести метров отправил снаряд в левый от себя угол – 3:0.
А через несколько минут еще один шанс отличиться выпал для самого Роналду. Вышел Криштиано к воротам практически по центру, и левой пробивал под перекладину, но мяч взял траекторию полета чуть выше необходимой и сфера пролетела в миллиметрах над планкой ворот. Роналду, конечно, расстроился, но публика на стадионе - нисколько. "Реал" одержал убедительную победу и, наверное, готов вернуться на прежний путь, который приносил клубу успех в прошлом сезоне.
"Реал" Мадрид – "Лас-Пальмас" – 3:0
Голы: Каземиро, 41 – 1:0. Асенсио, 56 – 2:0. Иско, 74 – 3:0.
"Реал": Касилья, Вальехо, Начо, Рамос, Марсело, Каземиро (Льоренте, 68), Кроос (Себальос, 78), Асенсио, Иско, Роналдо, Бензема (Л.Васкес, 75).
"Лас-Пальмас": Лисоаин, Лемос, Бигас, Мичел, Д.Кастельяно, Чимо, Х.Кастельяно, Гомес (Реми, 64), Витоло, Аквилани (Эрнан, 83), Кальери.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Реал" Мадрид – "Лас-Пальмас" – 3:0 (обзор)
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