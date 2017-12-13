"Реал" добывает волевую победу над "Аль-Джазирой" и выходит в финал Клубного Чемпионата Мира
Конец 2017 года уже близок, а это значит, что пора подводит итоги уже традиционным Клубным Чемпионатом Мира. На этот раз сей розыгрыш радует болельщиков из Объединенных Арабских Эмиратов. Как и в прошлом сезоне, европейский континент на этом турнире представляет действующий обладатель Кубка Чемпионов мадридский "Реал". Как обычно клуб из Европы вступает в соревновательную стадию в полуфинале, где оппонентом "сливочных" стал местный клуб "Аль-Джазира". Арабский клуб впервые в истории принимает участие в подобном турнире и то лишь благодаря тому, что являются принимающей стороной. Тем не менее, "красно-черно-белые" уже успели неплохо себя проявить, на пути к дуэли с испанским грандом по очереди выбив такие коллективы, как "Окленд Сити" из Новой Зеландии и "Урава Ред Даймондс", представляющий Японию.
Зинедин Зидан привез в ОАЭ самый боевой состав "Реала", желая стать не только первым клубом, которому дважды подряд покорилась Лига Чемпионов, но также и Клубный Чемпионат Мира. Французский наставник "галактикос" в матче, мягко говоря, с не самым сильным соперником решил не портить праздник людям, собравшимся на арене "Зайед Спорт Сити" и с первых минут бросил в бой практически всех самых лучших. В стартовом протоколе "Аль-Дэазиры" присутствовал хороший знакомый любого российского болельщика футбола Мубарак Буссуфа. Марокканец еще совсем недавно выступал в РФПЛ, защищая цвета "Анжи" и "Локомотива".
Естественно, со стартовым свистком мадридцы взяли мяч под свой контроль. И уже в течение первых 10 минут "Реал" мог забивать трижды. Сначала дважды на забитый мяч посягал Криштиану Роналду, также опасно пробивал Хакими из-за пределов штрафной площади, но во всех эпизодах героем оставался вратарь арабского клуба Хасиф. В общем, еще до экватора первого тайма подопечные Зидана обязаны были забивать вагон и полную тележку, но безошибочно действовал голкипер "пламенных". А в концовке первой 45-ти минутки сработало то самое бессмертное правило футбола и "Аль-Джазира" повела в счете. Взятие ворот организовали легионеры хозяев: Буссуфа отдал на Ромариньо, а бразилец в ближнем бою с Навасом оказался сильнее.
Ошарашив испанцев в концовке первого тайма, подопечные Хенка тен Кате повторили это и в начале второго. Провалилась оборона "Реала", чем воспользовались Буссуфа и Мабхут. Футболисты "Аль-Джазиры" вдвоем выбежали на свидание с кипером и без проблем затолкнули "кожаного" в сетку. Но благодаря видеоповтору мяч был отменен из-за положения вне игры марокканского полузащитника. "Сливочные" ответили очень быстро, сравняв счет на 53-й минуте усилиями Роналду.
В оставшееся время мадридцы спокойно контролировали ход встречи, но без нервов не обошлось. За десять минут до финального свистка Зидану ничего не оставалось, кроме как выпустить Бэйла и валлиец Зизу не подвел. Гарет первым же касанием забил, тем самым вырвав победу над местной командой.
Таким образом, мадридский "Реал" со скрипом, но переиграл "Аль-Джазиру" и вышел в финал Клубного Чемпионата Мира, где его соперником станет бразильский "Гремио".
"Аль-Джазира" – "Реал" Мадрид – 1:2
Голы: Ромариньо, 41 – 1:0, Роналду, 53 – 1:1, Бэйл, 81 – 1:2
"Аль-Джазира": Хасиф (Аль-Сенани, 51), Обаид, Джума, Аль Айед, Файез, Аль-Хаммади (Аль-Отайба, 61), Аль-Хосани (Раби, 72), Аль-Аттас, Буссуфа, Ромаринью, Мабхут
"Реал": Навас, Хакими, Начо, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Ковачич (Васкес, 68), Иско (Асенсио, 68), Роналду, Бензема (Бэйл, 80)
Богдан Архипенко
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