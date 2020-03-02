"Реал" догнал "Барселону" по числу побед в Эль Класико

На счету "Реала" и "Барселоны" снова равное количество побед в очном противостоянии, сообщает Mister Chip.

Благодаря триумфу во вчерашнем Эль Класико "сливочные" догнали по этому показателю извечного соперника - теперь у обеих команд по 96 выигранных матчей.

А вот в рамках Примеры "Реал" даже вышел вперёд - 73 победы против 72 у "Барсы".

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