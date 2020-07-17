"Реал" догнал "Барселону" по выигранным трофеям

Чемпионский титул Ла Лиги, выигранный мадридским "Реалом" накануне, стал 91-м трофеем в истории клуба.

По этому показателю "сливочные" догнали "Барселону", которая до сегодняшнего дня лидировала в Испании.

Трофеи "Реала" - Ла Лига (34 раза), Кубок Испании (19), Суперкубок Испании (11), Кубок лиги (1), Лига Чемпионов (13), Кубок УЕФА (2), Суперкубок УЕФА (4), Межконтинентальный кубок (3), Клубный Чемпионат Мира (4).

Трофеи "Барсы" - Ла Лига (26 раз), Кубок Испании (30), Суперкубок Испании (13), Кубок лиги (2), Лига Чемпионов (5), Суперкубок УЕФА (5), Клубный Чемпионат Мира (3), Кубок ярмарок (3), Кубок обладателей кубков (4).

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