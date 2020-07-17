"Реал" догнал "Барселону" по выигранным трофеям
Чемпионский титул Ла Лиги, выигранный мадридским "Реалом" накануне, стал 91-м трофеем в истории клуба.
По этому показателю "сливочные" догнали "Барселону", которая до сегодняшнего дня лидировала в Испании.
Трофеи "Реала" - Ла Лига (34 раза), Кубок Испании (19), Суперкубок Испании (11), Кубок лиги (1), Лига Чемпионов (13), Кубок УЕФА (2), Суперкубок УЕФА (4), Межконтинентальный кубок (3), Клубный Чемпионат Мира (4).
Трофеи "Барсы" - Ла Лига (26 раз), Кубок Испании (30), Суперкубок Испании (13), Кубок лиги (2), Лига Чемпионов (5), Суперкубок УЕФА (5), Клубный Чемпионат Мира (3), Кубок ярмарок (3), Кубок обладателей кубков (4).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14