"Реал" договорился о переходе бразильского форварда Гильерме
Нападающий "Флуминенсе" Педро Гильерме близок к переходу в мадридский "Реал", сообщает Marca.
По сведениям издания, сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Переход будет оформлен в летнее трансферное окно.
"Мы договорились с "Реалом". Нам осталось подписать контракт", - сказал агент форварда Марсио Джуньо.
21-летний Гильерме выступает за "Флуминенсе" с 2017 года. Всего за клуб он провел 46 матчей, в которых забил 15 голов.
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|Реал Сосьедад
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