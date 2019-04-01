"Реал" договорился о переходе бразильского форварда Гильерме

Нападающий "Флуминенсе" Педро Гильерме близок к переходу в мадридский "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Переход будет оформлен в летнее трансферное окно.

"Мы договорились с "Реалом". Нам осталось подписать контракт", - сказал агент форварда Марсио Джуньо.

21-летний Гильерме выступает за "Флуминенсе" с 2017 года. Всего за клуб он провел 46 матчей, в которых забил 15 голов.

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