"Реал" договорился о переходе игрока "Ливерпуля"

Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо может перейти в мадридский "Реал", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб договорился о переходе футболиста за 65 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 10 миллионов за счет бонусов. Бразилец согласовал с "Реалом" пятилетний контракт.

25-летний Фабиньо выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за английский клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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