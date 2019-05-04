"Реал" договорился о переходе Йовича

Сербский нападающий "Айнтрахта" Лука Йович станет игроком "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 60 миллионов евро, из которых 48 миллионов получит "Айнтрахт". 20 процентов от суммы трансфера (12 миллионов евро) достанутся бывшему клубу форварда "Бенфике".

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В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал семь результативных передач.

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