"Реал" договорился о переходе Йовича
Сербский нападающий "Айнтрахта" Лука Йович станет игроком "Реала", сообщает AS.
По сведениям издания, сумма трансфера составит 60 миллионов евро, из которых 48 миллионов получит "Айнтрахт". 20 процентов от суммы трансфера (12 миллионов евро) достанутся бывшему клубу форварда "Бенфике".
"Реал" в борьбе за серба опередил "Баварию" и ПСЖ.
В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: "Реал" может потратить более полумиллиарда евро на усиление состава в летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А с "Торино" (видео голов)
-
"Реал" может потратить более полумиллиарда евро на усиление состава в летнее трансферное окно
-
"Реал" определился с основным вратарем в следующем сезоне
-
УЕФА объявил состав команды недели в Лиге Европы
-
Главный тренер "Ньюкасла" в скором времени подпишет новый контракт с клубом
Лента новостей
-
Роналду: "Открыл клинику в Мадриде, чтобы дать работу испанцам"
-
Игроки и тренеры "Порту" навестили Касильяса в больнице
-
"Реал" договорился о переходе Йовича
-
"Леганес" сенсационно разгромил "Севилью" в матче Примеры (видео голов)
-
"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Страсбур" отобрал очки у "Марселя" в матче Лиги 1
-
"Челси" готов продать Виллиана "Барселоне"
-
"Майнц" и "РБ Лейпциг" не выявили победителя, забив шесть голов на двоих
-
Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А с "Торино" (видео голов)
-
"Реал" может потратить более полумиллиарда евро на усиление состава в летнее трансферное окно
-
Месси, Суарес, Пике и еще группа игроков "Барселоны" не сыграет с "Сельтой"
-
Молодой боливийский футболист получил страшную травму в матче национального чемпионата
-
Агуэро поучаствовал в съемках клипа аргентинской певицы
-
Спаллетти - об обнаженных фото Икарди: "На тренировках он одет, как футболист"
-
Российский форвард Комличенко отметился дублем в чемпионате Чехии
-
Ляказетт признан лучшим игроком сезона в "Арсенале"
-
"Реал" определился с основным вратарем в следующем сезоне
-
Бенитес: "Мои отношения с "Ливерпулем" остались прежними, но "Ньюкасл" должен делать свою работу"
-
Месси пожелал удачи Хави, который летом завершит карьеру
-
"Спартак" прибыл в Екатеринбург на матч РПЛ с "Уралом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|71
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18